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В Великобритании загорелась многоэтажка: специалисты оценивают ущерб

31 декабря 2017 12:32
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Новости Великобритании. В Манчестере несколько часов тушили крупный пожар в многоэтажном доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании загорелась многоэтажка: специалисты оценивают ущерб-1

На месте ЧП работают 12 пожарных, медики и полиция. Людям, живущим неподалеку от горящего здания, рекомендуют закрыть окна и двери и по возможности не выходить на улицу.

В Великобритании загорелась многоэтажка: специалисты оценивают ущерб-4

Огонь успел повредить сразу несколько этажей высотки. На данный момент пожар ликвидирован. Специалисты проверяют выгоревшие помещения и оценивают ущерб нанесенный конструкции.

# Пожар # Фотофакт

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