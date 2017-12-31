В Великобритании загорелась многоэтажка: специалисты оценивают ущерб

Новости Великобритании. В Манчестере несколько часов тушили крупный пожар в многоэтажном доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП работают 12 пожарных, медики и полиция. Людям, живущим неподалеку от горящего здания, рекомендуют закрыть окна и двери и по возможности не выходить на улицу.