Литовцы возмущены ростом цен на электроэнергию – это второе подорожание за декабрь
Литовцев предупредили о росте цен на электроэнергию. На удивление, в этот раз инфляция ни при чем. Стоимость возрастет из-за поломки электрокабеля между Эстонией и Финляндией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти строят версии, кто же причастен к инциденту. В один голос западные чиновники твердят, что он не был случайным. Но важно другое. В заявлениях после происшествия чиновники уверяли, что разрыв кабеля никак не отразится на потребителях. Но не прошло и недели, как цены на энергию пошли вверх. Может, власти просто искали повод?
Кто ищет, тот найдет. Только за декабрь это подорожание уже второе. Ранее литовские СМИ сообщали о росте цен на 30 %. Тенденция затронула все прибалтийские страны. Жители, конечно, возмущены, но отчасти не удивлены.
Литовцам к дороговизне не привыкать. С выходом из единой энергосистемы, именуемой БРЭЛЛ, у них пропала возможность доступа к дешевому электричеству. Добавить к этому рост стоимости продовольствия, и новогодние праздники можно считать провалившимися. Позволить себе 2025-й прожить на широкую ногу смогут единицы.
Литва стала самой дорогой страной региона: здесь даже появились рождественские шоп-туры в соседние страны, чтобы купить ту же колбасу дешевле. Но власти, видимо, не стремятся подобные проблемы замечать.
Зарплаты не растут, все дорожает в магазине, на заправке.
Рост цен все-таки обгоняет рост зарплат. Могли бы и больше повышаться.
Я люблю итальянский хлеб, но он дорожает.
Чиновники тем временем заняты большой политикой. Литва снова засуетилась у границ Беларуси. Вильнюс начал подготовку к строительству военного городка для Бундесвера, который разместится неподалеку от наших рубежей. Первый этап – вырубка леса. Он уже позади.
Продолжается разминирование территории – боеприпасы хранит земля еще со времен Великой Отечественной войны. Затем последуют работы по выравниванию рельефа и удалению непригодного грунта. Впрочем, это, как сообщили в минобороны Литвы, запланировано на март 2025 года. В целом процесс затянется на несколько лет. За это время власти закопают в землю немалые суммы, а граждане страны снова окажутся не у дел.