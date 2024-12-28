Литовцы возмущены ростом цен на электроэнергию – это второе подорожание за декабрь

Литовцев предупредили о росте цен на электроэнергию. На удивление, в этот раз инфляция ни при чем. Стоимость возрастет из-за поломки электрокабеля между Эстонией и Финляндией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти строят версии, кто же причастен к инциденту. В один голос западные чиновники твердят, что он не был случайным. Но важно другое. В заявлениях после происшествия чиновники уверяли, что разрыв кабеля никак не отразится на потребителях. Но не прошло и недели, как цены на энергию пошли вверх. Может, власти просто искали повод?

Кто ищет, тот найдет. Только за декабрь это подорожание уже второе. Ранее литовские СМИ сообщали о росте цен на 30 %. Тенденция затронула все прибалтийские страны. Жители, конечно, возмущены, но отчасти не удивлены. Литовцам к дороговизне не привыкать. С выходом из единой энергосистемы, именуемой БРЭЛЛ, у них пропала возможность доступа к дешевому электричеству. Добавить к этому рост стоимости продовольствия, и новогодние праздники можно считать провалившимися. Позволить себе 2025-й прожить на широкую ногу смогут единицы.

Литва стала самой дорогой страной региона: здесь даже появились рождественские шоп-туры в соседние страны, чтобы купить ту же колбасу дешевле. Но власти, видимо, не стремятся подобные проблемы замечать.

Зарплаты не растут, все дорожает в магазине, на заправке.

Рост цен все-таки обгоняет рост зарплат. Могли бы и больше повышаться.

Я люблю итальянский хлеб, но он дорожает.