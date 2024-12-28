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Трагедия под Тверью: отец, возможно, убил своих четверых маленьких детей

28 декабря 2024 16:53
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Тела четырех детей обнаружены в частном домовладении в Тверской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Об этом пишет РИА Новости.

Трагедия под Тверью: отец, возможно, убил своих четверых маленьких детей-1

Фото: pixabay

По предварительному варианту, их убил отец, который потом пытался покончить жизнь самоубийством и сейчас пребывает в реанимации. В семье было шесть детей, четверо из которых спали на первом этаже.  Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Ранее в полицию семья не попадала, жалоб от соседей не поступало.

# Убийство

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