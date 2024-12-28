Трагедия под Тверью: отец, возможно, убил своих четверых маленьких детей

По предварительному варианту, их убил отец, который потом пытался покончить жизнь самоубийством и сейчас пребывает в реанимации. В семье было шесть детей, четверо из которых спали на первом этаже. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Ранее в полицию семья не попадала, жалоб от соседей не поступало.