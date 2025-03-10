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Трамп отказывается возобновлять помощь Украине до тех пор, пока Зеленский не уйдёт в отставку

10 марта 2025 17:09
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Украина стремительно теряет финансовую помощь Вашингтона. После скандала в Белом доме администрация Трампа отказывается возобновлять поставки вооружений киевскому режиму до тех пор, пока Зеленский не уйдет в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп отказывается возобновлять помощь Украине до тех пор, пока Зеленский не уйдёт в отставку-2

По мнению экспертов, возможными кандидатами на пост президента Украины могут стать экс-премьер Юлия Тимошенко, бывший украинский лидер Петр Порошенко и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, через несколько дней после полной остановки поставок американской помощи прошли секретные встречи представителей окружения Трампа с украинской оппозицией, что ставит под сомнение авторитет Зеленского в глазах Вашингтона.

# Международная политика # Дональд Трамп

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