Украина стремительно теряет финансовую помощь Вашингтона. После скандала в Белом доме администрация Трампа отказывается возобновлять поставки вооружений киевскому режиму до тех пор, пока Зеленский не уйдет в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, возможными кандидатами на пост президента Украины могут стать экс-премьер Юлия Тимошенко, бывший украинский лидер Петр Порошенко и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, через несколько дней после полной остановки поставок американской помощи прошли секретные встречи представителей окружения Трампа с украинской оппозицией, что ставит под сомнение авторитет Зеленского в глазах Вашингтона.