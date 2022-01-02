Из-за спора паломников в храме Индии произошла давка. Есть погибшие

Новости Индии. В Индии 12 человек погибли из-за давки в храме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 13 пострадали. По предварительным данным, давка произошла из-за спора между паломниками.
Новости Индии. В Индии 12 человек погибли из-за давки в храме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 13 пострадали. По предварительным данным, давка произошла из-за спора между паломниками.
Премьер-министр Индии объявил о компенсациях в размере почти 3 000 долларов родственникам погибших и примерно 700 долларов пострадавшим. Полиция ведет расследование.