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Египетский полицейский застрелил двух израильских туристов в Александрии

08 октября 2023 10:42
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Трагический случай случился в городе Александрия на севере Египта. Египетский полисмен обстрелял группу израильских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sada el-Balad.

В итоге двое израильтян и один египтянин были убиты, еще один египтянин ранен. После случившегося сотрудник полиции был задержан, что подтвердили в службе безопасности.

Также эту информацию подтвердили в МИД Израиля. Ведомство проинформировало, что в первой половине дня во время туристической экскурсии группы было убито двое граждан Израиля и один местный гид-египтянин. Сообщается, что между властями израильской и египетской стороны ведется сотрудничество по поводу возвращения израильтян на родину.

# Убийство

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