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Как минимум 8 человек погибли из-за урагана в Бразилии

23 февраля 2024 07:54
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По меньшей мере восемь человек погибли из-за урагана, который обрушился на восточное побережье Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 8 человек погибли из-за урагана в Бразилии-1

Сильный ветер и дожди не прекращаются несколько дней. Из-за них крупнейший город страны Рио-де-Жанейро уходит под воду. Там почти не работает транспорт, нарушена работа железной дороги. Задержаны или отменены десятки авиарейсов. В горных районах ливни вызвали многочисленные оползни, они заблокировали несколько дорог, снесли десятки деревьев и один жилой дом.

# Ураганы

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