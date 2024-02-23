Как минимум 8 человек погибли из-за урагана в Бразилии

По меньшей мере восемь человек погибли из-за урагана, который обрушился на восточное побережье Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер и дожди не прекращаются несколько дней. Из-за них крупнейший город страны Рио-де-Жанейро уходит под воду. Там почти не работает транспорт, нарушена работа железной дороги. Задержаны или отменены десятки авиарейсов. В горных районах ливни вызвали многочисленные оползни, они заблокировали несколько дорог, снесли десятки деревьев и один жилой дом.