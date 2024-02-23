В испанской Валенсии пожарные пытаются справиться с огнём в 14-этажном жилом доме

Пожарные пытаются справиться с огнем, который полыхает в 14-этажном жилом доме в испанской Валенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя перекинулось и на соседнее здание. Людей спасают с балконов, многие жильцы могут оказаться в огненной ловушке. Сообщается о четырех погибших. Еще 14, в том числе ребенок, получили травмы и ожоги. 19 человек числятся пропавшими без вести. На месте работает более 20 пожарных бригад. Причины возгорания пока неизвестны.