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В испанской Валенсии пожарные пытаются справиться с огнём в 14-этажном жилом доме

23 февраля 2024 07:53
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Пожарные пытаются справиться с огнем, который полыхает в 14-этажном жилом доме в испанской Валенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В испанской Валенсии пожарные пытаются справиться с огнём в 14-этажном жилом доме-1

Пламя перекинулось и на соседнее здание. Людей спасают с балконов, многие жильцы могут оказаться в огненной ловушке. Сообщается о четырех погибших. Еще 14, в том числе ребенок, получили травмы и ожоги. 19 человек числятся пропавшими без вести. На месте работает более 20 пожарных бригад. Причины возгорания пока неизвестны.

# Пожар

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