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Более 200 миллиардов евро составили убытки Германии из-за антироссийских санкций

23 февраля 2024 06:54
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В Германии подсчитали финансовые потери из-за антироссийской политики. Бездумное управление нынешних властей ФРГ вызвало значительные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 миллиардов евро составили убытки Германии из-за антироссийских санкций-1

Они, по данным аналитиков, превысили 200 миллиардов евро. Большой вклад в этот показатель внес рост цен на электроэнергию. Последствия враждебной по отношению к России политики ощущают в первую очередь немецкие граждане. Особенно люди с низкими доходами. Напомним, Германия закупает сжиженный природный газ по многократно завышенной стоимости.

# Кризис в ЕС

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