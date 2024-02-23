Более 200 миллиардов евро составили убытки Германии из-за антироссийских санкций

Они, по данным аналитиков, превысили 200 миллиардов евро. Большой вклад в этот показатель внес рост цен на электроэнергию. Последствия враждебной по отношению к России политики ощущают в первую очередь немецкие граждане. Особенно люди с низкими доходами. Напомним, Германия закупает сжиженный природный газ по многократно завышенной стоимости.