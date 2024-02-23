В Молдове проходят учения НАТО – их критикует ряд политиков

В Молдове проходят штабные учения НАТО. Участие в них принимают представители нескольких стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана. Куратором выступает представитель США. Отметим, маневры в Молдове критикует ряд политиков. Они осудили проевропейские настроения Майи Санду. Глава республики дала согласие на проведение этих учений. Однако, напоминают местные аналитики, это идет вразрез с нейтральным статусом страны, который прописан в Конституции.