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В Молдове проходят учения НАТО – их критикует ряд политиков

23 февраля 2024 07:21
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В Молдове проходят штабные учения НАТО. Участие в них принимают представители нескольких стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове проходят учения НАТО – их критикует ряд политиков-1

В том числе Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана. Куратором выступает представитель США. Отметим, маневры в Молдове критикует ряд политиков. Они осудили проевропейские настроения Майи Санду. Глава республики дала согласие на проведение этих учений. Однако, напоминают местные аналитики, это идет вразрез с нейтральным статусом страны, который прописан в Конституции.

# НАТО

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