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Как бороться с пандемией коронавируса? Что обсуждают на саммите стран «Большой двадцатки»

26 марта 2020 13:29
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Новости США. Экстренный саммит стран «Большой двадцатки» проходит сегодня, 26 марта. Впервые встреча проводится в формате телеконференции, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом недостаточны

Как бороться с пандемией коронавируса? Что обсуждают на саммите стран «Большой двадцатки»-1

Мировые лидеры и представители международных организаций обсуждают меры борьбы с пандемией коронавируса. В фокусе внимания также вопрос последствий вспышки COVID-19 для экономики.

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Видеоконференция полностью закрыта для прессы. Ожидается, что после дискуссии лидеры «двадцатки» смогут принять итоговый документ, в котором зафиксируют план действий. Негативное влияние на мировые процессы коронавирусной инфекции уже очевидны.

Как бороться с пандемией коронавируса? Что обсуждают на саммите стран «Большой двадцатки»-4

# Коронавирус # Фотофакт

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