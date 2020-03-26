Как бороться с пандемией коронавируса? Что обсуждают на саммите стран «Большой двадцатки»

Новости США. Экстренный саммит стран «Большой двадцатки» проходит сегодня, 26 марта. Впервые встреча проводится в формате телеконференции , сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Мировые лидеры и представители международных организаций обсуждают меры борьбы с пандемией коронавируса. В фокусе внимания также вопрос последствий вспышки COVID-19 для экономики.

Жителей Европы просят помочь фермерам убрать урожай. Из-за карантина не хватает рабочей силы

Видеоконференция полностью закрыта для прессы. Ожидается, что после дискуссии лидеры «двадцатки» смогут принять итоговый документ, в котором зафиксируют план действий. Негативное влияние на мировые процессы коронавирусной инфекции уже очевидны.