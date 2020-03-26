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Арестовали злоумышленников, которые пытались украсть камни из сгоревшего собора Парижской Богоматери

26 марта 2020 12:14
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Новости Франции. В Париже арестовали злоумышленников, которые пытались вынести камни из сгоревшего Нотр-Дама, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Необычный проект по восстановлению собора Парижской Богоматери предложили архитекторы

Арестовали злоумышленников, которые пытались украсть камни из сгоревшего собора Парижской Богоматери-1

Арестовали злоумышленников, которые пытались украсть камни из сгоревшего собора Парижской Богоматери-3

Из-за карантина в связи с коронавирусом реставрацию собора Парижской Богоматери приостановили.

Двое неизвестных решили воспользоваться ситуацией. Они хотели вынести несколько древних камней, однако нарушителей задержали охранники. Похищенное, вероятнее всего, воры собирались продать на черном рынке.

Арестовали злоумышленников, которые пытались украсть камни из сгоревшего собора Парижской Богоматери-6

Арестовали злоумышленников, которые пытались украсть камни из сгоревшего собора Парижской Богоматери-8

# Кража # Фотофакт

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