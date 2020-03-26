Арестовали злоумышленников, которые пытались украсть камни из сгоревшего собора Парижской Богоматери

Новости Франции. В Париже арестовали злоумышленников, которые пытались вынести камни из сгоревшего Нотр-Дама, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
Необычный проект по восстановлению собора Парижской Богоматери предложили архитекторы
Новости Франции. В Париже арестовали злоумышленников, которые пытались вынести камни из сгоревшего Нотр-Дама, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
Необычный проект по восстановлению собора Парижской Богоматери предложили архитекторы
Из-за карантина в связи с коронавирусом реставрацию собора Парижской Богоматери приостановили.
Двое неизвестных решили воспользоваться ситуацией. Они хотели вынести несколько древних камней, однако нарушителей задержали охранники. Похищенное, вероятнее всего, воры собирались продать на черном рынке.