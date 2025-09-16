Кадыров заявил, что вернул украденного в Чехии жеребца

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вернул своего жеребца по кличке Зазу, ранее похищенного в Чехии, через договорённость с украинскими спецслужбами, но без оплаты. Об этом пишет РИА Новости.

Конь как имущество был заморожен в рамках санкций ещё в 2014 году, а в 2023-м оказался в руках посредников.

По словам Кадырова, договориться удалось легко – представители Украины якобы рассчитывали на наличный расчёт, но деньги им не передали.

Сейчас, как утверждает глава Чечни, жеребец в отличной форме, активно используется для разведения, а его потомство закупается по всему миру. Кадыров также отметил, что в Европе за животным плохо ухаживали, но теперь он полностью восстановился.

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