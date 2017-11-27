Кадры апокалипсиса напоминает восточная часть туристического Бали: что будет дальше

Новости Беларуси. Утром 27 ноября был закрыт международный аэропорт Бали Нгурах-Рай. По предварительным данным улететь не смогли десятки тысяч туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько часов назад вулкан снова выбросил гигантский столб пепла на высоту 3,5 километра. Потоки холодной лавы стекают по руслам рек.

Однако опасная и необычная картина привлекает любителей экстрима словно кадры художественного фильма. Правда, если гиды показывают огненную гору, то лишь с безопасного расстояния. А чтобы не было искушения подобраться ближе, опасная зона оцеплена военными и полицией.

Ваян Сумардика, туристический гид:

Я не рекомендую опасные места. Многие попросили меня посмотреть на вулкан. Нет, там полиция стоит. Нельзя проходить там, где красные зоны.

Я только показал там, где хорошие места, где не опасно.

Тем временем сейсмологи фиксируют регулярные подземные толчки и сильный гул внутри корпуса огненной горы. Это значит, что стратовулкан входит в активную фазу и извержение неизбежно.