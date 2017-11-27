Посол Беларуси в Индонезии: «Как будет развиваться ситуация очень сложно сказать»

Новости Беларуси. В кратере вулкана на Бали уже появилось свечение лавы. Дальнейшее развитие событий прогнозировать невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Многие люди даже не знают, что вулкан извергается». Белорус рассказал о ситуации на Бали
Десятки тысяч туристов не могут покинуть остров. Как сообщает посольство Беларуси в Индонезии, за помощью граждане нашей страны пока не обращались.
Валей Колесник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия:
Как будет развиваться ситуация очень сложно сказать, потому что информация поступает буквально в онлайн-режиме. Вулкан извергается, есть достаточно высокий выброс пепла. Пока не прогнозируют улучшение ситуации.
Обращались чисто информационно, большей частью из Минска – что делать с туристическими путевками. В любом случае мы 24 часа онлайн. Если понадобится экстренная помощь, мы будем ее оказывать.
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