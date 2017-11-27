Прямой эфир

Посол Беларуси в Индонезии: «Как будет развиваться ситуация очень сложно сказать»

27 ноября 2017 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В кратере вулкана на Бали уже появилось свечение лавы. Дальнейшее развитие событий прогнозировать невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Многие люди даже не знают, что вулкан извергается». Белорус рассказал о ситуации на Бали

Посол Беларуси в Индонезии: «Как будет развиваться ситуация очень сложно сказать»-1

Десятки тысяч туристов не могут покинуть остров. Как сообщает посольство Беларуси в Индонезии, за помощью граждане нашей страны пока не обращались.

Валей Колесник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия:
Как будет развиваться ситуация очень сложно сказать, потому что информация поступает буквально в онлайн-режиме. Вулкан извергается, есть достаточно высокий выброс пепла. Пока не прогнозируют улучшение ситуации.

Посол Беларуси в Индонезии: «Как будет развиваться ситуация очень сложно сказать»-4

Обращались чисто информационно, большей частью из Минска – что делать с туристическими путевками. В любом случае мы 24 часа онлайн. Если понадобится экстренная помощь, мы будем ее оказывать.

МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали

# происшествия # Фотофакт # Извержение вулкана # Валей Колесник

Другие новости рубрики

Все новости
«Многие люди даже не знают, что вулкан извергается». Белорус рассказал о ситуации на Бали
27 ноября 2017 16:55

«Многие люди даже не знают, что вулкан извергается». Белорус рассказал о ситуации на Бали

В отношении жительницы Витебска, выбросившей с 8 этажа собаку, возбуждено уголовное дело
27 ноября 2017 15:39

В отношении жительницы Витебска, выбросившей с 8 этажа собаку, возбуждено уголовное дело

Проводили закупки по завышенной стоимости: крупную преступную схему в сфере ЖКХ раскрыли правоохранители
27 ноября 2017 13:28

Проводили закупки по завышенной стоимости: крупную преступную схему в сфере ЖКХ раскрыли правоохранители