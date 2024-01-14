На Давосском форуме обсудят новую опасную «болезнь Х»

С 15 по 19 января 2024 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) обсудят «болезнь Х». Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о потенциальной болезни, которая может привести к смерти в 20 и более раз больше, чем пандемия коронавируса.

Встреча, на которой будут обсуждаться способы подготовить системы здравоохранения к грядущим вызовам, намечена на 17 января. В обсуждении примет участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, а также министр здравоохранения Бразилии и другие эксперты.

В 2020 году ВОЗ признала коронавирус SARS-CoV-2 первым «патогеном X», способным вызвать пандемию COVID-19. Предполагается, что за ним последуют и другие, включая возможную бактериальную инфекцию, поскольку бактерии становятся все более устойчивыми к антибиотикам.