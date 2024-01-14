«Геноциду нет оправдания!» В США протестующие закидывали правоохранителей бутылками и плюшевыми игрушками
Персонал Белого дома эвакуирован из-за пропалестинских протестов в Вашингтоне. Как сообщают американские информагентства, в целях предосторожности из резиденции также переместили и представителей СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прошедший накануне митинг за прекращение огня в секторе Газа вызвал переполох в администрации президента. Протестующие двинулись по улицам города в сторону Белого дома. Активисты пытались снести ограждения, а также закидывали правоохранителей бутылками и плюшевыми игрушками.
Несмотря ни на что, геноциду нет оправдания. Мы не поддерживаем ХАМАС и другие подобные организации. Мы не можем позволить, чтобы там убивали наших детей. Если это будет происходить в любой части мира, в любой религии, в любом государстве, то мы будем против этого. Мы не можем терпеть геноцид против кого-либо.
А вот в Израиле на улицы вышли более 120 тысяч человек. На митинге в Тель-Авиве требуют от властей любыми способами вернуть похищенных ХАМАС заложников. Акцию приурочили к сотому дню с начала боевых действий в секторе Газа.
Сейчас, по официальным данным, у боевиков находятся 136 израильских заложников. Ранее стороны проводили обмены пленными во время перемирия, но сейчас между ними все контакты потеряны. По информации Минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 24 тысяч человек.