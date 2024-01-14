«Геноциду нет оправдания!» В США протестующие закидывали правоохранителей бутылками и плюшевыми игрушками

Персонал Белого дома эвакуирован из-за пропалестинских протестов в Вашингтоне. Как сообщают американские информагентства, в целях предосторожности из резиденции также переместили и представителей СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошедший накануне митинг за прекращение огня в секторе Газа вызвал переполох в администрации президента. Протестующие двинулись по улицам города в сторону Белого дома. Активисты пытались снести ограждения, а также закидывали правоохранителей бутылками и плюшевыми игрушками.