Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт

На Суматре – грандиозное извержение вулкана, рассказали в программе «Плюс-минус». Синабунг выбросил столб пепла на высоту порядка 2 километров.
На Суматре – грандиозное извержение вулкана, рассказали в программе «Плюс-минус». Синабунг выбросил столб пепла на высоту порядка 2 километров.
Местные жители сидят на чемоданах – экстренная эвакуация может начаться в любой момент.
Вулкан проснулся в 2010 году спустя 400 лет «спячки».
Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Встрепенулась и Япония. Там проснулся вулкан Асо. Это уже четвертое его извержение за последний месяц.