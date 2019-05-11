Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт

На Суматре – грандиозное извержение вулкана, рассказали в программе «Плюс-минус» . Синабунг выбросил столб пепла на высоту порядка 2 километров.

Местные жители сидят на чемоданах – экстренная эвакуация может начаться в любой момент.

Вулкан проснулся в 2010 году спустя 400 лет «спячки».

Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Встрепенулась и Япония. Там проснулся вулкан Асо. Это уже четвертое его извержение за последний месяц.