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Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт

11 мая 2019 17:43
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На Суматре – грандиозное извержение вулкана, рассказали в программе «Плюс-минус». Синабунг выбросил столб пепла на высоту порядка 2 километров.

Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт -1

Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт -3

Местные жители сидят на чемоданах – экстренная эвакуация может начаться в любой момент.

Вулкан проснулся в 2010 году спустя 400 лет «спячки».

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Встрепенулась и Япония. Там проснулся вулкан Асо. Это уже четвертое его извержение за последний месяц.

Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт -6

Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт -8


 

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