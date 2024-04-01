Израильские ВВС выпустили несколько ракет по сирийской столице. В результате атаки было повреждено посольство Ирана в Дамаске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлениям дипломатов, всего убито не менее пяти человек, включая одного из генералов Корпуса стражей исламской революции. Посол Ирана уже заявил, что ответ Тегерана на удар будет жестким. Мировая общественность также негативно отнеслась к подобным действиям.

Фейсал Микдад, министр иностранных дел Сирии:

Мы выражаем наши соболезнования в связи с жертвами и с этими неоправданными ударами по дипломатическому корпусу. Мы видим важность продолжения сирийско-иранских отношений, основанных на морали и ценностях.

Пока израильские военные ищут новые цели поражения для еще большего усугубления ситуации в регионе, местные жители выступают за мир и прекращение огня. Так, в Иерусалиме проходят акции протеста против военных действий в секторе Газа. Демонстранты требуют от властей заключения перемирия с ХАМАС и прекращения столкновений.