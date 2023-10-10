Times of Israel: израильская армия перешла в полномасштабное наступление на сектор Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале полномасштабного наступления на сектор Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Times of Israel. Он заявил, что боевики ХАМАС «пожалеют» о своем нападении и что Газа уже никогда не будет прежней.

7 октября по Израилю был произведен массированный ракетный обстрел из Газы, после которого бойцы ХАМАС просочились в пограничные районы на юге страны. После проведенной военным крылом палестинского движения операции «Потоп Аль-Акса» Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в Газе.