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Израильская армия заявила об окончании боевых действий в городах

09 октября 2023 11:17
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Мы продолжаем следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Появились сообщения, что армия Израиля восстановила контроль над всеми городами на границе с сектором Газа. Это данные Минобороны страны. Тем не менее обстановка в регионе остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильская армия заявила об окончании боевых действий в городах-1

Утром около 100 вооруженных людей прорвались через границу и вошли в город Беэри. Большинство из них были ликвидированы, однако некоторые все еще скрываются в домах. Израильские ВВС за ночь уничтожили более полутысячи объектов ХАМАС, среди них командные центры, тоннели и другие объекты. А боевики минувшей ночью обстреляли международный аэропорт Бен-Гурион, в котором находятся сотни людей, стремящихся покинуть страну. Жертвами палестино-израильского конфликта уже стали более 1 100 человек. С обеих сторон – тысячи пострадавших. И эта цифра далеко не окончательная.

# Международная политика # Фотофакт

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