Прямой эфир

Литва ищет 15 млн евро на укрепление границы с Россией

29 октября 2024 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У погранслужбы Литвы закончились деньги. На плановое укрепление рубежей с Россией не хватает 15 миллионов евро. Об этом рассказал начальник Службы охраны госграницы при МВД страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва ищет 15 млн евро на укрепление границы с Россией-2

Он рассказал, что проект бюджета республики на следующий год уже составлен, но средств для реализации всех планов ведомства в нем недостаточно. Как и кто будет компенсировать возникший дефицит, пока не понятно. Вероятно, от модернизации ряда систем придется отказаться. При этом запланировано было немало: обновление видеонаблюдения, укрепление и дополнительное устройство так называемого физического барьера, оборудование троп для пограничных патрулей и привлечение дополнительного персонала.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Массовые протесты охватили Испанию – демонстранты призывают сократить поток туристов
28 октября 2024 20:08

Массовые протесты охватили Испанию – демонстранты призывают сократить поток туристов

Президент Грузии возглавила оппозиционные протесты в стране
28 октября 2024 20:06

Президент Грузии возглавила оппозиционные протесты в стране

В Германии закроют три завода автогиганта
28 октября 2024 18:28

В Германии закроют три завода автогиганта