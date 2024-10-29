Литва ищет 15 млн евро на укрепление границы с Россией

У погранслужбы Литвы закончились деньги. На плановое укрепление рубежей с Россией не хватает 15 миллионов евро. Об этом рассказал начальник Службы охраны госграницы при МВД страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он рассказал, что проект бюджета республики на следующий год уже составлен, но средств для реализации всех планов ведомства в нем недостаточно. Как и кто будет компенсировать возникший дефицит, пока не понятно. Вероятно, от модернизации ряда систем придется отказаться. При этом запланировано было немало: обновление видеонаблюдения, укрепление и дополнительное устройство так называемого физического барьера, оборудование троп для пограничных патрулей и привлечение дополнительного персонала.