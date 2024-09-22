Израиль закрыл офис телеканала Al Jazeera на Западном берегу

Валид аль-Омари, директор палестинского бюро «‎Аль-Джазира»:

Оккупационные силы совершили налет на район, где находится офис Al Jazeera. Они разрушили главный вход, полностью окружили территорию и ворвались в здание. После этого они эвакуировали нас и запретили нам выполнять нашу работу, а затем вручили приказ о закрытии офиса на 45 дней. Это вопиющая атака на канал Al Jazeera, а также на свободу слова. Это атака, направленная на сокрытие правды.