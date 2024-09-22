Израиль закрыл офис телеканала Al Jazeera на Западном берегу
Израиль закрыл офис телеканала Al Jazeera на Западном берегу. Под угрозой применения оружия сотрудники СМИ покинули здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вынужденный отпуск журналистов продлится как минимум 45 дней. Кадры захвата, как его называют представители канала, попали на видео. Израильские войска буквально штурмуют здание. После чего трансляция прервалась.
Валид аль-Омари, директор палестинского бюро «Аль-Джазира»:
Оккупационные силы совершили налет на район, где находится офис Al Jazeera. Они разрушили главный вход, полностью окружили территорию и ворвались в здание. После этого они эвакуировали нас и запретили нам выполнять нашу работу, а затем вручили приказ о закрытии офиса на 45 дней. Это вопиющая атака на канал Al Jazeera, а также на свободу слова. Это атака, направленная на сокрытие правды.
Причиной закрытия канала стала его редакционная политика. Суд Тель-Авива обнаружил связь между Al Jazeera и террористическими актами в Израиле, а также палестинской группировкой ХАМАС. Еще в мае трансляции телеканала приостановили, поскольку его деятельность была признана нарушающей национальную безопасность страны.