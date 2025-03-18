Прямой эфир

Израиль возобновил удары по Газе из-за отказа освободить заложников

18 марта 2025 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Израиль возобновляет удары по сектору Газа, поскольку ХАМАС отверг план США по прекращению огня и освобождению заложников. Об этом пишет РИА Новости.

Глава правительства Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац дали указание армии вести решительные действия против ХАМАС.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) атакует объекты ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников.

Израиль возобновил удары по Газе из-за отказа освободить заложников-1

Фото: pixabay

Боевые столкновения возобновились после того, как 1 марта завершилось перемирие, несмотря на попытку посредников продолжить переговоры. Во время перемирия с 19 января по 1 марта были отпущены 30 израильских заложников, а также 1700 палестинских заключенных. 

С начала нового перемирия погибло более 200 людей, по данным медиа-офиса Газы. Хамас держит еще 59 заложников, около половины из которых предположительно погибли.

# Международная политика # Израиль

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп подписал указ, нацеленный на масштабные сокращения в 7 независимых федеральных агентствах
18 марта 2025 07:21

Трамп подписал указ, нацеленный на масштабные сокращения в 7 независимых федеральных агентствах

Британская сталелитейная промышленность на грани краха из-за высоких цен на электроэнергию
18 марта 2025 07:19

Британская сталелитейная промышленность на грани краха из-за высоких цен на электроэнергию

В Латвии в 2024 году количество вакансий снизилось почти на 5,5%
18 марта 2025 06:41

В Латвии в 2024 году количество вакансий снизилось почти на 5,5%