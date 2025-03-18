Израиль возобновил удары по Газе из-за отказа освободить заложников

Израиль возобновляет удары по сектору Газа, поскольку ХАМАС отверг план США по прекращению огня и освобождению заложников. Об этом пишет РИА Новости.

Боевые столкновения возобновились после того, как 1 марта завершилось перемирие, несмотря на попытку посредников продолжить переговоры. Во время перемирия с 19 января по 1 марта были отпущены 30 израильских заложников, а также 1700 палестинских заключенных.

С начала нового перемирия погибло более 200 людей, по данным медиа-офиса Газы. Хамас держит еще 59 заложников, около половины из которых предположительно погибли.