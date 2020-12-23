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Израиль вновь погрузился в политический кризис. В стране готовятся к очередным парламентским выборам

23 декабря 2020 08:58
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Новости Израиля. Израиль готовится к внеочередным выборам парламента – четвертым менее чем за два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Израиль вновь погрузился в политический кризис. В стране готовятся к очередным парламентским выборам-1

Нынешний Кнессет распущен, поскольку парламентарии не смогли договориться по вопросу госбюджета страны на текущий год. Срок истек. Новые выборы должны состоятся 23 марта. Действующий премьер-министр Нетаньяху останется на своей должности до момента приведения к присяге нового кабинета министров.    

Израиль вновь погрузился в политический кризис. В стране готовятся к очередным парламентским выборам-4

Похоже, Израиль вновь погрузился в политический кризис, который, казалось бы, окончательно удалось остановить в марте. Тогда по итогам выборов ни победителю Нетаньяху, ни проигравшему Ганцу не удалось сформировать большинство в парламенте. Однако в результате две партии подписали соглашение о создании правительства единства.  

# Международная политика # Бени Ганц # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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