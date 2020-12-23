Израиль вновь погрузился в политический кризис. В стране готовятся к очередным парламентским выборам

Новости Израиля. Израиль готовится к внеочередным выборам парламента – четвертым менее чем за два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Израиль готовится к внеочередным выборам парламента – четвертым менее чем за два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нынешний Кнессет распущен, поскольку парламентарии не смогли договориться по вопросу госбюджета страны на текущий год. Срок истек. Новые выборы должны состоятся 23 марта. Действующий премьер-министр Нетаньяху останется на своей должности до момента приведения к присяге нового кабинета министров.
Похоже, Израиль вновь погрузился в политический кризис, который, казалось бы, окончательно удалось остановить в марте. Тогда по итогам выборов ни победителю Нетаньяху, ни проигравшему Ганцу не удалось сформировать большинство в парламенте. Однако в результате две партии подписали соглашение о создании правительства единства.