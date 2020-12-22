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Забастовка продолжается: работники урановых шахт в Украине требуют вернуть долги по зарплате

22 декабря 2020 14:40
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Новости Украины. В Украине продолжается забастовка шахтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Кировоградской области работники урановых шахт второй день подряд перекрывают дороги.

Требуют возобновить работу и выплатить долги. В Украине бастуют шахтёры

Забастовка продолжается: работники урановых шахт в Украине требуют вернуть долги по зарплате-1

Требования прежние – погасить долги по заработной плате, а также возобновить полноценную работу Восточного горно-обогатительного комбината. Предприятие, где трудятся свыше пяти тысяч человек, находится в простое уже более двух недель. Вечером 21 декабря председатель областной администрации сообщил митингующим, что долги им вернут.

По поручению президента Зеленского первый транш поступит уже 22 декабря, остальные – в ближайшие дни. Напомним, сумма задолженности составляет около 83 миллионов гривен или почти 3 миллиона долларов.

# Акции протеста # Фотофакт

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