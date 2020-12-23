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Стрельба во Франции. 48-летний мужчина открыл огонь по правоохранителям, есть погибшие

23 декабря 2020 07:40
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Новости Франции. Срочные новости приходят из Франции. Вооруженный мужчина убил троих правоохранителей, еще один жандарм получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Стрельба во Франции. 48-летний мужчина открыл огонь по правоохранителям, есть погибшие-1

Инцидент произошел после того, как стражи порядка прибыли на вызов, связанный с домашним насилием. Когда сотрудники попытались помочь спуститься с крыши напуганной женщине, 48-летний мужчина открыл огонь. Затем на место прибыло подкрепление. Увидев полицию, подозреваемый поджег дом и вновь открыл стрельбу.

Женщину удалось спасти. Что сейчас с подозреваемым, не сообщается. Обстоятельства происшествия выясняются.   

# Стрельба # Фотофакт

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