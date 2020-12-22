Прямой эфир

ВОЗ созывает экстренное совещание по новому штамму коронавируса

22 декабря 2020 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание для обсуждения нового штамма СOVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата встречи пока не называется.

ВОЗ созывает экстренное совещание по новому штамму коронавируса-1

При этом, несмотря на всеобщее беспокойство из-за вируса-мутанта, в организации призывают не паниковать. Координатор ВОЗ по чрезвычайной помощи заявил, что даже если новый штамм вируса распространяется немного быстрее, его все еще можно остановить. На фоне известия о мутировавшем вирусе более 40 стран приостановили транспортное сообщение с королевством.  

ВОЗ созывает экстренное совещание по новому штамму коронавируса-4

Постоянный мониторинг обстановки ведут в Беларуси. Минск и Лондон пока не приостанавливают полеты.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Нагорный Карабах уже вернулись около 43 тысяч беженцев. Соглашение о прекращении огня действует больше месяца
22 декабря 2020 12:05

В Нагорный Карабах уже вернулись около 43 тысяч беженцев. Соглашение о прекращении огня действует больше месяца

Сторонники Трампа хотят провести ему собственную инаугурацию в Facebook
22 декабря 2020 11:55

Сторонники Трампа хотят провести ему собственную инаугурацию в Facebook

В Армении оппозиция начинает бессрочную забастовку. Протестующие требуют отставки Никола Пашиняна
22 декабря 2020 10:49

В Армении оппозиция начинает бессрочную забастовку. Протестующие требуют отставки Никола Пашиняна