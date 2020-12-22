ВОЗ созывает экстренное совещание по новому штамму коронавируса

При этом, несмотря на всеобщее беспокойство из-за вируса-мутанта, в организации призывают не паниковать. Координатор ВОЗ по чрезвычайной помощи заявил, что даже если новый штамм вируса распространяется немного быстрее, его все еще можно остановить. На фоне известия о мутировавшем вирусе более 40 стран приостановили транспортное сообщение с королевством.