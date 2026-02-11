Израиль решил сократить армию из-за экономических трудностей

С начала 2026 года правительство поручило сократить численность резервистов на действительной службе и количество дней, отведенных на отдых и восстановление после возвращения из армии. Также решено уменьшить максимальный годовой срок призыва. Цель этих мер – как можно быстрее вернуть молодых людей к трудовой деятельности. По оценкам экспертов, содержание каждых 10 тысяч резервистов обходится бюджету более чем в миллиард долларов за год.