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Около 20% компаний в Латвии намерены в 2026-м провести массовые увольнения

11 февраля 2026 06:51
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Жители Латвии могут столкнуться с массовыми увольнениями, сообщают местные СМИ. Так, около 20 % работодателей планируют в 2026 году сократить штат сотрудников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Около 20% компаний в Латвии намерены в 2026-м провести массовые увольнения-2

Компании вынуждены идти на эти меры, чтобы сохранить позиции на рынке в сложившихся экономических условиях. В рамках оптимизации руководство намерено повысить эффективность работы оставшегося персонала, а также ужесточить требования к результатам деятельности. Кроме того, почти в четверти фирм отказались от расширения штата – решение также обусловлено сложной экономической ситуацией.

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