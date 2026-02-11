Около 20% компаний в Латвии намерены в 2026-м провести массовые увольнения

Жители Латвии могут столкнуться с массовыми увольнениями, сообщают местные СМИ. Так, около 20 % работодателей планируют в 2026 году сократить штат сотрудников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компании вынуждены идти на эти меры, чтобы сохранить позиции на рынке в сложившихся экономических условиях. В рамках оптимизации руководство намерено повысить эффективность работы оставшегося персонала, а также ужесточить требования к результатам деятельности. Кроме того, почти в четверти фирм отказались от расширения штата – решение также обусловлено сложной экономической ситуацией.