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Япония решила запустить крупную атомную электростанцию

27 декабря 2023 12:33
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Япония решила вновь запустить крупную атомную электростанцию в Ниигате. Ее работа была остановлена несколько лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония решила запустить крупную атомную электростанцию-1

Для энергетики страны это станет важным моментом, так как станция является крупнейшей в мире. Она способна вырабатывать более 8 тысяч мегаватт электроэнергии. Однако местное население выступает против запуска из-за обнаруженных ранее нарушений в области безопасности. Для того чтобы атомный гигант вновь заработал, энергетикам придется добиться согласия людей.

# АЭС # Новости Японии

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