Япония решила запустить крупную атомную электростанцию

Япония решила вновь запустить крупную атомную электростанцию в Ниигате. Ее работа была остановлена несколько лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для энергетики страны это станет важным моментом, так как станция является крупнейшей в мире. Она способна вырабатывать более 8 тысяч мегаватт электроэнергии. Однако местное население выступает против запуска из-за обнаруженных ранее нарушений в области безопасности. Для того чтобы атомный гигант вновь заработал, энергетикам придется добиться согласия людей.