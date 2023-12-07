Экс-глава Пентагона: Трамп может вывести США из НАТО и положить конец американской гегемонии

Экс-глава Пентагона Марк Эспер предупреждает, что в случае, если бывший лидер Штатов Дональд Трамп вновь станет американским президентом, он может вывести страну из НАТО, что может привести к распаду Альянса и концу американской гегемонии. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить средства на помощь Украине, но республиканцы связывают это с требованием провести пограничную и иммиграционную реформу.

Более того, в США и Европе нарастает усталость от украинского конфликта. Так, например, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказывается поставлять оружие Украине, подчеркивая бессмысленность кровопролития.

