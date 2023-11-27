Израиль получил список последних заложников, которых удерживает ХАМАС

Израильские власти получили список последних 11 заложников, которых удерживает ХАМАС и которые должны быть выпущены на свободу 27 ноября. За предыдущие дни действия соглашения о временном прекращении огня уже освобождены 39 похищенных израильтян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, сегодня истекает срок перемирия для обмена захваченных сторонами людей. Однако руководство ХАМАС предложило продлить паузу в боевых действиях. Как сообщается, сейчас идут переговоры об этом с израильскими властями.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов пойти на это, но лишь при условии, если из плена будет освобождаться по 10 дополнительных заложников в день. При этом он еще раз заявил, что перемирие не означает мир, и ЦАХАЛ продолжит операцию в Газе до полного уничтожения движения ХАМАС и его инфраструктуры.