«Право и справедливость» с небольшим отрывом лидирует на парламентских выборах в Польше

Новости Польши. В Польше после парламентских выборов может смениться правительство. Как показали результаты экзитпола, страна разделилась почти пополам. Правящая пока партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» лидирует, но с небольшим отрывом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она набрала 36,8 % голосов, а ее главный конкурент оппозиционная «Гражданская коалиция», возглавляемая Дональдом Туском, – 31,6 %. Что дает ей возможность сформировать новое правительство. Если она сможет создать коалицию из нескольких партий, то получит 248 мест в новом парламенте. В то время как «ПиС» даже вместе с возможными союзниками займут лишь 212 мест. Если это произойдет, то прекратится восьмилетнее правление «Права и справедливости».