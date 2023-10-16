«Право и справедливость» с небольшим отрывом лидирует на парламентских выборах в Польше
Новости Польши. В Польше после парламентских выборов может смениться правительство. Как показали результаты экзитпола, страна разделилась почти пополам. Правящая пока партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» лидирует, но с небольшим отрывом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она набрала 36,8 % голосов, а ее главный конкурент оппозиционная «Гражданская коалиция», возглавляемая Дональдом Туском, – 31,6 %. Что дает ей возможность сформировать новое правительство. Если она сможет создать коалицию из нескольких партий, то получит 248 мест в новом парламенте. В то время как «ПиС» даже вместе с возможными союзниками займут лишь 212 мест. Если это произойдет, то прекратится восьмилетнее правление «Права и справедливости».
Но стоит подчеркнуть, это всего лишь предварительные результаты, которые публикуют СМИ, основываясь на итогах опроса людей на выходе из избирательных участков. Официальные итоги парламентских выборов будут оглашены завтра. Пока обработано около 10 % бюллетеней.