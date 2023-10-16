Иран не будет вступать в бой, если Израиль не нападет первым

Иранские Вооруженные силы не будут участвовать в боях, если Израиль развернет наземную войсковую операцию в секторе Газа и не атакует иранскую территорию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее, в конце прошлой недели, представитель Исламской Республики Иран заявил, что Тегеран поддерживает ракетные обстрелы Израиля со стороны палестинского движения ХАМАС. При этом у США нет информации о причастности иранцев к этим обстрелам.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после массированной ракетной атаки на Израиль из сектора Газа и проведения ЦАХАЛ операции «Железные мечи». Число погибших в результате обстрела превысило тысячи человек, в том числе пострадали граждане России и других стран. В Москве призвали к прекращению боевых действий.