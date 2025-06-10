Избирком Польши приступил к разбору сообщений об ошибках при подсчёте голосов на выборах президента

В Польше, несмотря на уже объявленного победителя президентских выборов, избирательный хаос продолжается и, похоже, становится национальной традицией. Центризбирком приступил к разбору многочисленных сообщений об ошибках при подсчете голосов во втором туре голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Допускается, что Каролю Навроцкому вручили корону по ошибке.

По итогам разбирательств будет подготовлен отчет с анализом данных от окружных избирательных комиссий. Он будет представлен Верховному Суду до 16 июня. Скандал вспыхнул после того, как в десятках избирательных комиссий, в том числе в Кракове и Миньске-Мазовецком, перепутали результаты кандидатов, перед этим неправильно распределив голоса.

Катаржина Будзинская, директор делегации Национального избирательного бюро в Ополе (Польша): Известно, что результат Рафала Тшасковского был занижен более чем на 100 тысяч голосов в Лесно и Стшельце. Эта ошибка может стать основанием для подачи протеста в отношении выборов в Верховный Суд. По моему мнению, сегодня Национальная избирательная комиссия на каждом уровне должна провести проверку этих сообщений с максимальной дотошностью. Ошибки могут способствовать признанию выборов недействительными.

Впрочем, поток новых сообщений от граждан о всякого рода нарушениях на выборах не иссякает, что, учитывая минимальный разрыв в результатах Тшасковского и Навроцкого, вполне может изменить картину. Так, ожидается, что время до окончания разборок превратится в настоящий испытательный полигон для избирательной системы Польши.

Тем временем активистов партии Навроцкого уже давно подозревают в фальсификации результатов выборов. А вот проигравшая сторона в лице Тшасковского, еще больше подогревает антипрезидентские настроения. Наблюдатели опасаются, что разжигание борьбы между двумя кланами может вылиться в протесты и столкновения с полицией.