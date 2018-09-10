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Пьяный пенсионер открыл стрельбу по детям из самодельного оружия в Украине

10 сентября 2018 19:15
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Новости Украины. В Украине пенсионер открыл стрельбу по детям. Мужчина ранил мальчика и двух девочек 9 и 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пьяный пенсионер открыл стрельбу по детям из самодельного оружия в Украине-1

Пострадавших госпитализировали, и после оказания медицинской помощи девочек отпустили домой. Мальчик в тяжелом состоянии все еще в больнице.

Пьяный пенсионер открыл стрельбу по детям из самодельного оружия в Украине-4

Злоумышленник стрелял из самодельного устройства. В настоящий момент он также на больничной койке, так как нанес себе травмы. Сообщается, что 68-летний мужчина был пьян. Ему может грозить лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

# Нападение # Фотофакт

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