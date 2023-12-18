Рейтинг правительства ФРГ стремительно падает

Рейтинг правящей в Германии коалиции упал до нового минимума. Менее трети опрошенных готовы отдать свои голоса за правящие партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это минимальный показатель за всю историю. С момента последних выборов, когда они получили более половины мест в бундестаге, их популярность постоянно снижается. В то же время главные оппозиционные партии набрали почти 60 % положительных отзывов. Также большинство немцев выступает за досрочные выборы.