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Рейтинг правительства ФРГ стремительно падает

18 декабря 2023 07:44
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Рейтинг правящей в Германии коалиции упал до нового минимума. Менее трети опрошенных готовы отдать свои голоса за правящие партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг правительства ФРГ стремительно падает-1

Это минимальный показатель за всю историю. С момента последних выборов, когда они получили более половины мест в бундестаге, их популярность постоянно снижается. В то же время главные оппозиционные партии набрали почти 60 % положительных отзывов. Также большинство немцев выступает за досрочные выборы.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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