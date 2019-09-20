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Из-за тропического шторма «Имельда» в Техасе отменили почти 1000 авиарейсов

20 сентября 2019 12:04
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Новости США. Тропический шторм «Имельда» бушует в Техасе. Жертвами стихии стали уже два человека. Из-за сильных дождей в городе Хьюстон затопило десятки зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение на многих участках дорог заблокировано. Непогода оставила без электричества около 100 тысяч человек. В местном международном аэропорту отменены и отложены свыше 900 рейсов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни там может выпасть более 40 сантиметров осадков. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за тропического шторма «Имельда» в Техасе отменили почти 1000 авиарейсов-1

Из-за тропического шторма «Имельда» в Техасе отменили почти 1000 авиарейсов-3

Из-за тропического шторма «Имельда» в Техасе отменили почти 1000 авиарейсов-5

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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