Из-за тропического шторма «Имельда» в Техасе отменили почти 1000 авиарейсов

Новости США. Тропический шторм «Имельда» бушует в Техасе. Жертвами стихии стали уже два человека. Из-за сильных дождей в городе Хьюстон затопило десятки зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение на многих участках дорог заблокировано. Непогода оставила без электричества около 100 тысяч человек. В местном международном аэропорту отменены и отложены свыше 900 рейсов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни там может выпасть более 40 сантиметров осадков. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.