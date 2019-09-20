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В США одобрили законопроект о временном финансировании федерального правительства

20 сентября 2019 09:41
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Новости США. В США одобрили законопроект о временном финансировании федерального правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование прошло в палате представителей страны.

В США одобрили законопроект о временном финансировании федерального правительства-1

Теперь одобрить соответствующий документ предстоит Сенату Конгресса. В случае непринятия бюджета Штатам грозит новый шатдаун, то есть приостановка работы правительства.

Напомним, в последний раз это произошло в конце декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. По оценкам экспертов, шатдаун нанес бюджету страны ущерб как минимум в 6 миллиардов долларов.

# Международная политика # Фотофакт

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