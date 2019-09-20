В Кении родился малыш зебры с пятнами вместо полосок

Новости Кении. В Кенийском национальном парке появилась необычная зебра. На теле животного вместо привычных полосок – пятна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снять на видео этого малыша удалось гиду заповедника. Жеребенку едва исполнилась неделя, он еще слаб, поэтому ни на шаг не отходит от матери.

По мнению специалистов, необычный окрас животного – следствие генетической мутации, которая встречается крайне редко.