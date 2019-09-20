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В Кении родился малыш зебры с пятнами вместо полосок

20 сентября 2019 09:49
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Новости Кении. В Кенийском национальном парке появилась необычная зебра. На теле животного вместо привычных полосок – пятна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кении родился малыш зебры с пятнами вместо полосок-1

Снять на видео этого малыша удалось гиду заповедника. Жеребенку едва исполнилась неделя, он еще слаб, поэтому ни на шаг не отходит от матери.

По мнению специалистов, необычный окрас животного – следствие генетической мутации, которая встречается крайне редко.

В Кении родился малыш зебры с пятнами вместо полосок-4

# Дикие животные # Фотофакт

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