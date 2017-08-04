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Из-за токсичного вещества, используемого для травли клещей и блох, в Бельгии и Нидерландах закрылись около 200 куриных ферм

04 августа 2017 04:08
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В Бельгии и Нидерландах с прилавков магазинов исчезли миллионы яиц. Около 200 крупных куриных ферм закрыты. Причина – в токсичном веществе, которое используется для травли клещей и блох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за токсичного вещества, используемого для травли клещей и блох, в Бельгии и Нидерландах закрылись около 200 куриных ферм-1

Специалисты опасаются, что оно могло попасть на продукты. Фипронил, по сути, яд. При попадании в организм человека он вызывает тошноту, головную боль, раздражение кожи и ведет к проблемам с щитовидной железой. Кроме того, может быть нарушена работа почек и печени. Власти проводят тщательные проверки в магазинах, на складах и фермах.

# Продукты питания

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