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Университеты Великобритании намерены потребовать пересмотра прав граждан ЕС после «Брексит»

04 августа 2017 04:05
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Новости Великобритании. Университеты Великобритании намерены потребовать пересмотра прав граждан ЕС после «Брексит». Предполагается, что в списке требований, который направят Терезе Мэй, будет около 10 пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Университеты Великобритании намерены потребовать пересмотра прав граждан ЕС после «Брексит»-1

Дело в озвученных ранее предложениях, в соответствии с которыми все граждане Европейского союза должны будут подать заявку на пребывание в Соединенном Королевстве. Дети – не исключение. Руководство высших учебных заведений уверено: такие условия могут нанести серьезный урон образовательному сектору.

# Brexit

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