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Из-за супертайфуна с восточного побережья Китая эвакуированы около 580 тысяч человек

12 июля 2018 12:25
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Новости Китая. Около 580 тысяч человек были эвакуированы из-за супертайфуна «Мария», который обрушился на восток Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за супертайфуна с восточного побережья Китая эвакуированы около 580 тысяч человек-1

В пострадавших от стихии районах парализовано железнодорожное и авиасообщение. Прямой экономический ущерб пока оценивается в 73,4 миллиона долларов. Супертайфун «Мария» обрушился на восточное побережье Китая в среду утром.

# тайфун # Фотофакт

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