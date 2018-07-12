Из-за супертайфуна с восточного побережья Китая эвакуированы около 580 тысяч человек

Новости Китая. Около 580 тысяч человек были эвакуированы из-за супертайфуна «Мария», который обрушился на восток Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Около 580 тысяч человек были эвакуированы из-за супертайфуна «Мария», который обрушился на восток Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пострадавших от стихии районах парализовано железнодорожное и авиасообщение. Прямой экономический ущерб пока оценивается в 73,4 миллиона долларов. Супертайфун «Мария» обрушился на восточное побережье Китая в среду утром.