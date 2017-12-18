Из-за снегопада аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил около 170 рейсов

Новости Германии. Около 170 рейсов отменены в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне из-за сильного снегопада. Прибывающие самолеты перенаправляют в другие воздушные гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Около 170 рейсов отменены в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне из-за сильного снегопада. Прибывающие самолеты перенаправляют в другие воздушные гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода внесла свои коррективы как во внутренние, так и в международные перелеты. Не состоялись запланированные рейсы в Италию, Швейцарию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.
А вот в Минск воздушное судно из Франкфурта вылетело без задержек. Прибытие также планируется в соответствии с расписанием.