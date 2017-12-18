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Из-за снегопада аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил около 170 рейсов

18 декабря 2017 13:04
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Новости Германии. Около 170 рейсов отменены в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне из-за сильного снегопада. Прибывающие самолеты перенаправляют в другие воздушные гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за снегопада аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил около 170 рейсов -1

Непогода внесла свои коррективы как во внутренние, так и в международные перелеты. Не состоялись запланированные рейсы в Италию, Швейцарию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.

Из-за снегопада аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил около 170 рейсов -4

А вот в Минск воздушное судно из Франкфурта вылетело без задержек. Прибытие также планируется в соответствии с расписанием.

# Снегопады # Фотофакт

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