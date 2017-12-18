В Ливане на автомагистрали было обнаружено тело сотрудницы посольства Великобритании

Новости Великобритании. В Ливане обнаружили тело сотрудницы посольства Великобритании в Бейруте 30-летней Ребекки Дайс.

По информации BBC, тело Дайс было обнаружено на автомагистрали в Ливане.

Полицейские источники сообщили, что на девушку напали, изнасиловали и задушили. Подозреваемого задержали. Известно, что он работал таксистом.

Семья погибшей попросила СМИ уважать их право на конфиденциальность информации и отметили, что «опустошены потерей нашей любимой Ребекки. Мы делаем все возможное, чтобы понять, что произошло».

Ливанская полиция ведет расследование громкого дела. Автомобиль нападавшего отследили через систему видеонаблюдения.

Посол Великобритании в Ливане написал в социальных сетях, что сотрудники ведомства «сильно потрясены» и «опечалены» шокирующей новостью.