В Израиле хотят ввести смертную казнь для террористов

Новости Израиля. Террористов в Израиле за их преступления может ожидать смертная казнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны страны заручился поддержкой правительственной коалиции, и теперь соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента. Закон о высшей мере наказания «продвигали» не один раз, однако он не мог пройти необходимые стадии утверждения.