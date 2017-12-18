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В Израиле хотят ввести смертную казнь для террористов

18 декабря 2017 12:43
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Новости Израиля. Террористов в Израиле за их преступления может ожидать смертная казнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле хотят ввести смертную казнь для террористов-1

В Израиле хотят ввести смертную казнь для террористов-3

Министр обороны страны заручился поддержкой правительственной коалиции, и теперь соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента. Закон о высшей мере наказания «продвигали» не один раз, однако он не мог пройти необходимые стадии утверждения.

В Израиле хотят ввести смертную казнь для террористов-6

Отметим, Израиль входит в категорию стран, где смертная казнь не отменена де-юре, но де-факто не применяется.

# Фотофакт # Терроризм

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