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Мощный шторм на Филиппинах: погибли более 20 человек

18 декабря 2017 09:51
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Новости Филиппин. Без малого 30 человек погибли после мощного шторма на Филиппинах. Еще около 25 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный шторм на Филиппинах: погибли более 20 человек -1

Мощный шторм на Филиппинах: погибли более 20 человек -3

Непогода вызвала наводнение и оползни, нанеся серьезный ущерб инфраструктуре острова Билиран. В одном из городов оказались разрушены несколько школ. Потоками воды размыло дороги и мосты, что привело к изоляции многих населенных пунктов. В портах по всей стране из-за бури заблокированы порядка 11 тысяч человек.

Мощный шторм на Филиппинах: погибли более 20 человек -6

# Наводнение # Фотофакт

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