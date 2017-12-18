Мощный шторм на Филиппинах: погибли более 20 человек

Новости Филиппин. Без малого 30 человек погибли после мощного шторма на Филиппинах. Еще около 25 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода вызвала наводнение и оползни, нанеся серьезный ущерб инфраструктуре острова Билиран. В одном из городов оказались разрушены несколько школ. Потоками воды размыло дороги и мосты, что привело к изоляции многих населенных пунктов. В портах по всей стране из-за бури заблокированы порядка 11 тысяч человек.