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В Израиле военнослужащим разрешили оставлять себе оружие после срочной службы

21 августа 2018 15:11
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Новости Испании. В Испании обезвредили группировку наркоторговцев, которая перевозила гашиш на прогулочных катерах. Сотрудники гражданской гвардии задержали пять человек и изъяли 850 килограммов наркотика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле военнослужащим разрешили оставлять себе оружие после срочной службы-1

Расследование по этому делу началось после того, как на прогулочном катере с двойным дном было найдено несколько сотен килограммов запрещенных веществ. Трое контрабандистов, которые занимались перевозкой грузов, дали показания, благодаря которым удалось выйти на остальных участников банды.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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