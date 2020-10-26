Из-за поста в соцсетях. По делу об убийстве школьного учителя во Франции задержан 22-летний мужчина

Новости Франции. По делу об убийстве школьного учителя в пригороде Парижа задержан 22-летний мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основанием стал хвалебный пост в социальных сетях под фото обезглавленного преподавателя.
Новости Франции. По делу об убийстве школьного учителя в пригороде Парижа задержан 22-летний мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основанием стал хвалебный пост в социальных сетях под фото обезглавленного преподавателя.
Французские власти считают убийство учителя терактом, поэтому задержанный скорее всего будет обвинен в пропаганде терроризма. В полиции отметили, что мужчина – «чеченского происхождения».
Напомним, учитель колледжа Самюэль Пати был убит вечером 16 октября. Ранее на уроке он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
Читайте также:
Установлена личность нападавшего, он родился в Москве. Появились новые подробности убийства учителя во Франции
Показывал карикатуру на пророка Мухаммеда. Отец студента о том, что произошло накануне убийства учителя во Франции
Установлена личность нападавшего, он родился в Москве. Появились новые подробности убийства учителя во Франции